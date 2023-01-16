Торпеда судного дня: в россии заговорили об успехах в испытании ядерного супероружия (видео)

Проверили отдельно узлы суперторпеды, способной вызвать цунами в полкилометра высотой

Российское бряцание ядерным оружием продолжается. В СМИ рф появились данные со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, о том, что первый боекомплект суперторпед "Посейдон" изготовлен.

Об этом пишет ТАСС, отмечая, что официального подтверждения нет. Предназначены торпеды для атомной подводной лодки спецназначения "Белгород". Раздельные испытания основных узлов, включительно с ядерной установкой, якобы завершены успешно.

Торпеды "Посейдон" это одно из заявленных российских супероружий наряду с ракетами "Кинжал" или "Сармат". Согласно проекту такая ракета может уничтожить миллионы людей одним ударом — ее заряд может быть равен 55 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. Из-за мощности ее называют "оружием судного дня". Оценки мощности разнятся — от 10 до 100 мегатонн.

Торпедой назвать эту конструкцию можно весьма условно. По сути это беспилотная подлодка длиной в 24 метра. Перевозить ее может только специальный носитель. У "Посейдона" может быть не только обычный ядерный заряд, но и "грязный", рассчитанный на максимальное заражения. Расстояние, на которое "Посейдон" может доплыть официально — 10 тыс.км.

Опасность оружия не только в заражении — сила взрыва должна вызвать мегацунами высотой в 500 метров, чтобы сносить прибрежные города. Однако у него есть немало и слабых сторон, в частности — шумность из-за чего его легко обнаруживают сенсоры. У стран НАТО есть ракеты, способные при доработке поразить "Посейдон", а также подлодки, могущие уничтожить носитель.

Разработка "Посейдона" — наследие СССР, где проект не реализовали из-за ряда проблем. Во время гонки вооружений в США начинали строить антиторпеду, но была ли работа завершена или свернута не известно. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии регулярно заявляют о готовности супероружия, среди прочего — боевых лазеров.