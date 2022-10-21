Как и когда путин попытается снова напасть на Украину через беларусь: прогноз военного эксперта

Владислав Селезнев подтвердил "Телеграфу", что угроза повторного вторжения действительно существует

Риски повторного нападения с территории беларуси на Украину действительно сохраняются, однако для полноценного наступления сейчас российско-белорусские войска еще не готовы.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник Владислав Селезнев, комментируя соответствующее заявление Генерального штаба.

Как известно, накануне представитель Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории беларуси растет.

"Генерал Громов является официальным представителем Генштаба, поэтому он не делает пустых заявлений. То, что существуют риски по двум направлениям, по которым могут двинуться российско-белорусские войска, это не секрет. Хочет ли путин (попробовать) захватить Киев? Да, конечно. Он имел первую попытку в феврале-марте и у него ничего не получилось. Может ли он попробовать еще раз? Может. Когда? Известно, чтобы то войско, которое перемещено на территорию беларуси привести в порядок, нужно два, а то и три месяца. То есть, к Новому году он вряд ли сможет. Хочет ли путин остановить поставки военно-технической помощи из западных регионов с территории Польши и Румынии? Конечно хочет. Как он это может сделать? Конечно, с территории Брестской области через Ковель в направлении Львова, чтобы перерезать ключевые пути снабжения", — говорит он.

По словам эксперта, в то же время у россии и беларуси нет соответствующих ресурсов, чтобы реализовать этот план, а их войско еще не готово к таким мерам. В то же время, вероятно, будут попытки подготовить военных для возможного вторжения, но об этом мы будем иметь "понимание ресурсов российской или белорусской армии не раньше, чем за два месяца".

"Сейчас мы видим, что идут эшелоны с военной техникой, вооружением и боеприпасами с Дальнего Востока. Понятно, что то, что перетянуто на территорию беларуси, надо привести в порядок. Потому что техника разграблена и возникли определенные проблемы с ней. Плюс нужно провести боевое слаживание этих чмобиков, доставленных в беларусь… Поэтому, думаю, определенное движение и демонстрация агрессивных действий будет наблюдаться, а то, что ближайшие два-три месяца атаки с севера (с территории РБ) не будет, это очевидно", — отмечает полковник.

Как добавляет Селезнев, более того — если посмотреть на четыре региона нашей страны, граничащие с белорусью, то наши военные выполнили там фортификационные работы и существенно укрепили линии обороны.

"То есть наши Силы обороны там готовы встретить врага и уничтожить его", — подчеркивает Владислав Селезнев.

Напомним, "Телеграф" информировал, что риск наступления с территории беларуси остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ. Так, по крайней мере, считают эксперты американского Института изучения войны ISW.

Тем не менее, Беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь ВСУ на себя, — заявляли в Белом доме.

В то же время, как сообщалось, многие эксперты в Украине считают, что белорусскому диктатору александру лукашенко невыгодно нападать войсками РБ на Украину, однако он вынужден поддерживать российского диктатора владимира путина, который давит на него в этом плане.