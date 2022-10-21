Экономия электричества, угроза Беларуси и шанс вернуть Херсон: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро пятницы, 21 октября, украинцы встретили без серьезных обстрелов, однако есть поводы для беспокойства.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи.

Продолжаем экономить электричество

21 октября продолжается тотальная экономия электричества, могут выключать свет в разных областях, предупреждают в "Укрэнерго".

Напоминаем, использование каких приборов и в какие часы нужно ограничить:

Угроза Беларуси

Риск наступления с территории Беларуси остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ, считают эксперты американского Института изучения войны ISW.

Однако Беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь ВСУ на себя, говорят в Белом доме.

Окно возможностей для ВСУ

Следующие шесть недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон, — пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Карта боевых действий Херсон 21.10.2022

Самые трудные направления фронта

Сейчас тяжелыми направлениями на фронте является Бахмутский на Донбассе и несколько районов на юге Украины, — рассказал в вечернем обращении Зеленский.

"Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу", — говорит президент.

Помощь Украине

Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет 25 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных, говорит британский министр обороны Бен Уоллес.

Между тем, президент США Джо Байден обеспокоен, что если республиканцы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса на выборах 8 ноября, то помощь США Украине может сократиться, — пишет CNN.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 240: В Украине массовые отключения света, коллаборанты бегут из Херсона.