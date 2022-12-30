"Це війна ресурсів": Резніков розповів, коли відновиться армія росії

Іноземні партнери хочуть інвестувати у мирну Україну, їхні військові ресурси вичерпуються

Щоб відновити колишню міць, армії росії знадобиться десятиліття після війни в Україні. На сьогоднішній день ворог втратив понад 100 тисяч своїх солдатів.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB.ua зазначив, що втрати росіян великі як у живій силі, так і в техніці.

За його словами, про колосальні втрати ворога доповідає не лише Генштаб ЗСУ, а й розвідка НАТО. Щоб відновитись, росії може знадобитися десяток років.

"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, артилерії, БМП, БТР, живій силі дуже значні. Регулярні війська російської федерації зможуть відновитися щонайменше за п’ять, а то й десять років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони [країни НАТО] вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент", – сказав Резніков.

Він додав, що ресурси іноземних партнерів України виснажуються, і це природно. Держави не розраховують на те, щоб роками підтримувати Україну в цій війні, а тому не менше, ніж ми, зацікавлені в якнайшвидшому розгромі росії.

"Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", — розповів міністр оборони України.

Країни Заходу, за словами Резнікова, значно більше хочуть інвестувати у мирну Україну, а для цього необхідно знизити потенціал росії як агресора та однієї з головних загроз світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізовані росіяни "перемелюватимуться" у війні з Україною ще швидше. Часткова мобілізація не врятує росію від провалів на фронті.