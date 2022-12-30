“Это война ресурсов”: Резников рассказал, когда восстановится армия россии

Иностранные партнеры хотят инвестировать в мирную Украину, их военные ресурсы иссякают

Чтобы восстановить былую мощь, армии рф понадобится десятилетие после войны в Украине. На сегодняшний день враг потерял свыше 100 тысяч своих солдат.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.ua отметил, что потери россиян большие как в живой силе, так и в технике.

По его словам, о колоссальных потерях врага докладывает не только Генштаб ВСУ, но и разведка НАТО. Чтобы восстановиться, россии может понадобится десяток лет.

"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе, очень значительны. Регулярные войска российской федерации смогут восстановиться по меньшей мере за пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов. И они [страны НАТО] умеют считать ресурсы, поэтому они чувствуют этот момент", – сказал Резников.

Он добавил, что ресурсы иностранных партнеров Украины истощаются, и это естественно. Государства не рассчитывают на то, чтобы годами поддерживать Украину в этой войне, а потому не меньше нашего заинтересованы в скорейшем разгроме россии.

"Капиталисты считают деньги. Налогоплательщики считают деньги. Те, кто распоряжается этими налогами, считают деньги. И потому они тоже заинтересованы в нашей победе на поле боя, о чем я слышу на Рамштайне системно от министров обороны", – рассказал министр обороны Украины.

Страны Запада, по словам Резникова, куда больше хотят инвестировать в мирную Украину, а для этого необходимо снизить потенциал России как агрессора и одной из главных угроз мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, мобилизованные россияне будут "перемалываться" в войне с Украиной еще быстрее. Частичная мобилизация не спасет россию от провалов на фронте.