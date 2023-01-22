Україна формує нові резерви для ЗСУ: Зеленський зробив важливе уточнення

Українські захисники мають отримати можливість відпочити від боїв

Українські захисники потребують можливості відновити сили, а тому військове керівництво розпочало формування резервів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільного з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном виступу перед студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

Відповідаючи на запитання щодо заповнення особового складу ЗСУ, президент повідомив, що військове керівництво України отримало завдання щодо створення резервів, щоб захисники змогли відновити сили після боїв.

"Бо це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальним", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що не може розкривати подробиці мобілізаційних процесів, проте відповідні рішення було погоджено під час засідання Ставки верховного головнокомандувача. Тепер командири працюють над реалізацією цих завдань на своїх напрямках.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 3 січня опублікував нові правила щодо порядку постановки на військовий облік. Процес трохи диджиталізували та посилили контроль за веденням обліку.