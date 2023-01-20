Масова роздача повісток на метро “Троєщина”. Як хвиля фейків сіє паніку про мобілізацію

У хіта "знімають з поїзда і відправляють в АТО" з’явився гідний конкурент

У соцмережах разом з цілком офіційними новинами про розклеювання наказів про мобілізацію у місті з’являються фейки.

У панічній манері у соцмережах попереджають про масову роздачу повісток на вигаданій станції метро "Троєщина" (хоча б в інтернеті у цього знедоленого мікрорайону знайшовся путній комунальний транспорт).

Що відбувається

А в російських телеграм-каналах з "Повестки Киев. Повістки Київ" та їхніх аналогах в інших українських містах почав з’являтися фейки, нібито на київських станціях метро роздають повістки.

Сумнівні Telegram-канали стали поширювати фейки про масову роздачу повісток

Але є одне але: ті, хто це поширювали, припустилися декількох географічних помилок. Приміром, повістки нібито роздавали на уявних поки що станціях метро "Троєщина", "Райдужна", "Віноградарь" (це помилка, бо мікрорайон українською звучить "Виноградар") та "Чайка".

Російські пропагандисти вирішили поспекулювати на чутливій темі, але прокололися.

Через російське написання топонімів тих, хто поширював фейки, запідозрили у причетності до російської пропаганди. Коли адміністраторів викрили, вони написали спростування, мовляв, їх ввело в оману російське ІПСО.

Повістки чоловікам нібито роздавали на метро "Троєщина", "Райдужна" та якійсь станції "Віноградарь

Фейк про список місць, де виписують повістки

Це не перша спроба посіяти паніку серед населення. Минулого тижня, приміром, у Telegram-каналах поширювали фейк про те, що нібито у кожній з областей створили перелік з місцями, де будуть вручати повістки чоловікам. Це помітили фактчекери проєкту "Брехунець".

Повідомлення виглядало так:

"Від 11.01. 2023 року в Україні будуть вручати повістки будь-де, на вулиці, в парках, в магазинах, блокпостах та інших місцях. Оскільки закон не регламентує місце їх вручення. Дізнайтеся список місць, де вручають повістки у твоєму місті", – написали адміністратори.

Фейк про перелік з місцями, де будуть вручати повістки

Чому обрали дату 11 січня — невідомо, адже закон дозволяє вручати повістки вже 11 місяців, 24 лютого 2022 року.

Повістки підліткам і заклики матерів виходити на протест

Ще одну спробу посіяти дезінформацію зробив 10 січня один "воєнкор" — він поширив фотофейк, на якому зображено повістку для підлітка 2006 року народження.

Суть посту була у тому, що "в Україні почали видавати повістки підліткам", а матерям треба їхати на Майдан і "зносити українську хунту". Також там додали яскраву фразу про те, що "Зеленський воюватиме до останнього українця". Після цього фото повістки поширювали вже з підписом про те, що 16 річні діти давно служать в ЗСУ.

Однак, аналіз повістки доводить, що це підробка, пише "БезБрехні", бо бланк старий і недійсний, щонайменше 2018 року. Фразу "військовий комісаріат" замінено на центр комплектування. А з 30 грудня 2022 року введено в дію новіший зразок повістки.

Бланк не відповідає навіть старому зразку: внизу надруковано "орган місцевого самоврядування", а має починатися з "військовий комісаріат". Саме такий, недійсний і помилковий бланк від 2018 року, перероблений однією з міськрад для себе, видає першим у пошуку Google.

На хвилю фейків уже почали реагувати у соцмережах. Хтось, наприклад, жартує про мобілізацію матері з підлітком та водія маршрутки:

Фотожаби про роздачу повісток

Як повідомляв "Телеграф", в Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, у зв’язку з чим чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки до армії.

Про те, чи можуть чоловіка мобілізувати телефоном, читайте у нашому поясненні.