Мобілізація по телефону — воєнком пояснив, чи це можливо

При врученні повісток співробітники військкоматів повинні дотримуватись встановлених правил

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, у зв’язку з чим чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки до армії. Однак у деяких випадках можна відмовитися від "листів щастя". "Телеграф" розібрався у цьому питанні і чи можуть чоловіка мобілізувати по телефону.

Голова Дарницького територіального центра комплектування (ТЦК) Києва полковник Руслан Тригуб пояснив, що військовозобов’язані можуть бути сповіщені телефоном щодо необхідності з’явитися у певний військкомат на вказаний час. А вже безпосередньо у військкоматі призовникові буде вручено повістку. Призивати на службу через телефонний дзвінок не можна, це незаконно.

"Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформляються документи. Лише потім я говорю: ви мобілізовані й вирушаєте в ту чи іншу команду", — пояснив процедуру Тригуб.

Зазначимо, що телефоном чоловікові можуть порадити, які особисті речі необхідно буде взяти з собою на той випадок, якщо мобілізація відбудеться одразу на місці. Хоча певного списку необхідних речей нема, чоловікам можуть порадити взяти із собою комплект запасної білизни, а також засоби особистої гігієни.

До речі, на початку поточного року в деяких районах Києва на під’їздах житлових будинків з’явилися оголошення з наказом для військовозобов’язаних з’явитися в районний військкомат. У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що наказ могли розвісити представники ТЦК, і додали, що доведення до населення важливої інформації є частиною роботи центрів комплектування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Дмитро Дончак розповів, чи можуть чоловіків в Україні викликати у військкомат по СМС, поштою або через їхніх родичів.

Додамо, що повістка не означає відправлення до армії, найчастіше їх метою є уточнення даних про військовозобов'язаних. Тобто чоловіки можуть отримати повістку, але не мобілізаційний припис.