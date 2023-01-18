Чи можуть повістку заповнювати на місці: юрист дала українцям відповідь

У заповненні повістки на місці є один нюанс

В Україні чоловіки продовжують отримувати повістки не лише за місцем проживання, а й у громадських місцях, бо такий спосіб вручення вважається ефективнішим. "Телеграф" розібрався, як має відбуватися цей процес, хто може видавати повістки й чи заповнювати бланк безпосередньо перед врученням.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомляє, що на повістці обов’язково має бути мокрий друк та підпис керівника центру комплектування та соціальної підтримки, передає ТСН. У бланку має бути зазначена дача, адреса військкомату, а також час, у який військовозобов’язаний має туди прийти.

Хто може вручати повістки

органи місцевого самоврядування;

керівники організацій, підприємств та установ, у тому числі й навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності своїм працівникам та студентам;

власники будинків особам, які проживають там,

посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Чи можуть повістки заповнювати на місці

Юрист Вікторія Тютюнникова зазначає, що заповнення бланку повістки безпосередньо перед врученням її військовозобов’язаному є цілком законним. Однак є один нюанс — це має робитися в присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка або якщо він робить це особисто.

Чоловік отримує повістку, а у представника ТЦК залишається корінець і бланк за підписом військовозобов’язаного, що підтверджує, що йому було вручено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Володимир Адонін розповів, яке покарання чоловіки в Україні можуть одержати за ухилення від армії.

Додамо, що повістка не означає відправлення до армії, найчастіше їхньою метою є уточнення даних про військовозобов'язаних. Тобто на умовному блокпості вони можуть отримати повістку, але не мобілізаційний припис.