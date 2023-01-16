Як, хто і в яких місцях може вручати повістки: військовий оглядач дав відповідь

Якщо повістка вручена неправильно, вона не може вважатися дійсною

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації, у зв’язку з чим чоловіки призовного віку можуть і надалі отримувати повістки. Військовий експерт Олег Жданов розповів, як має відбуватися цей процес і в яких випадках повістка не матиме жодного значення.

Врученням повісток займаються представники військкоматів, місцеві ради із залученням правоохоронних органів, а також закон дозволяє вручати повістки громадянам через роботодавців. Про це, посилаючись на слова Жданова, повідомляє "УНІАН".

"Повістку можуть вручити через місцеві ради із залученням правоохоронних органів. Причому повістка може бути вручена абсолютно в будь-якому місці, тобто закон не визначає чітко місце вручення повістки. Перевіряються документи (повістка повинна відповідати паспортним даним людини), там повинна бути мокра печатка і чітко регламентовані місце і час, куди з чим прибути. Після звірки даних повістка вручається і він розписується в журналі про отримання цієї повістки. Все інше є неправомочним", — сказав експерт.

Жданов також наголосив, що існують певні правила видачі повісток. Є також і випадки, коли повістка не вважатиметься врученою військовозобов’язаному.

"Повістка вручається тільки під розпис особисто в руки. Ось тоді вона вважається врученою. Всі засовування у двері там, у щілини, кидання в поштову скриньку – вони не мають правових наслідків. Це не є оповіщенням або врученням повістки. Про це було чітко написано і роз’яснено", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Ростислав Кравець розповів, чи можуть чоловікам в Україні повторно вручити повістку.