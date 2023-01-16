Как, кто и в каких местах может вручать повестки: военный обозреватель дал ответ

Если повестка вручена неправильно, она не может считаться действительной

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, в связи с чем мужчины призывного возраста могут и далее получать повестки. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как должен происходить этот процесс и в каких случаях повестка не будет иметь никакого значения.

Вручением повесток занимаются представители военкоматов, местные советы с привлечением правоохранительных органов, а также закон позволяет вручать повестки гражданам через работодателей. Об этом, ссылаясь на слова Жданова, сообщает "УНИАН".

"Повестка может быть вручена абсолютно в любом месте, то есть закон не определяет четко место вручения повестки. Проверяются документы (повестка должна соответствовать паспортным данным человека), там должна быть мокрая печать и четко регламентированные место и время, куда с чем прибыть. После сверки данных повестка вручается и он расписывается в журнале о получении этой повестки. Все остальное является неправомочным", – сказал эксперт.

Жданов также подчеркнул, что существуют определенные правила выдачи повесток. Есть также и случаи, когда повестка не будет считаться врученной военнообязанному.

"Повестка вручается только под роспись лично в руки. Вот тогда она считается врученной. Все засовывания в двери там, в щели, кидание в почтовый ящик – они не имеют правовых последствий. Это не является оповещением или вручением повестки. Об этом было четко написано и разъяснено", – отметил Жданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Ростислав Кравец рассказал, могут ли мужчинам в Украине повторно вручить повестку.