Выдача повесток в Украине: как должны вручать и что грозит за неявку в военкомат

Как должны вручать повестки военнообязанным

После начала полномасштабного российского вторжения в Украине началась всеобщая мобилизация, в результате которой военнообязанные начали массово получать повестки в центры комплектации

Как говорится в материале ТСН, повестки должны вручать лично военнообязанному представители ТЦК, в то же время любые вызовы через телефонные звонки, СМС не имеют юридической силы.

Это же касается повесток, оставленных в почтовом ящике или врученных через родственников.

Стоит отметить, что повестка не значит отправку в армию, зачастую их целью является уточнение данных о военнообязанном. То есть на условном блокпосте они могут получить повестку, но не мобилизационное предписание.

Также это имеет смысл, поскольку война привела к масштабному перемещению людей, включая и военнообязанных мужчин, которые периодически забывают, что при переезде они должны стать на воинский учет по новому месту жительства, даже если они там намерен оставаться временно.

В случае неявки по повестке об уточнении данных военнообязанному грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен, а вот уголовная ответственность возможна лишь при игнорировании повестки на отправку. Тогда это может трактоваться, как уклонение от мобилизации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть девять категорий граждан, которых не могут мобилизовать на военную службу.