Уличные рейды с повестками: военные объяснили, что происходит и чего ждать украинцам

Оповещение не означает отправку на фронт

Из-за полномасштабной войны с россией в Украине до сих пор продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим на улицах наших городов сотрудники военкоматов продолжают мероприятия по оповещению военнообязанных. Однако, далеко не всегда оповещение означает отправку на фронт.

Как пишет издание "Апостроф", ссылаясь на свои источники в Сухопутных войсках ВСУ, информация о том, что в последнее время активизировались уличные рейды является не совсем корректной, так как такая работа проводилась и ранее.

"Это постоянно происходит и не прекращается", – передает издание слова своего собеседника.

При этом отмечается, что подобную активность нельзя назвать "раздачей повесток".

"Это на россии вручают повестки, а у нас идет оповещение, обновление учетных данных. А уже после сверки данных персонально вызывают в военкомат или учебный центр тех специалистов, которые необходимы", — объясняет военный.

"Есть военное положение и проведение мероприятий по оповещению и уточнению учетных данных", — добавил источник издания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в каких местах в Украине чаще всего вручают повестки.

Также мы сообщали о том, что необходимо знать о повестках — их виды, а также кто, где и как должен вручать.