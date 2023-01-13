Вуличні рейди з повістками: військові пояснили, що відбувається і на що чекати українцям

Оповіщення не означає відправку на фронт

Через повномасштабну війну з росією в Україні досі триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим на вулицях наших міст працівники військкоматів продовжують заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних. Однак далеко не завжди сповіщення означає відправлення на фронт.

Як пише "Апостроф", посилаючись на свої джерела в Сухопутних військах ЗСУ, інформація про те, що останнім часом активізувалися вуличні рейди, є не зовсім коректною, оскільки така робота проводилася і раніше.

"Це постійно відбувається і не припиняється", — повідомляє видання слова свого співрозмовника. При цьому зазначається, що подібну активність не можна назвати "роздачею повісток".

"Це на росії вручають повістки, а у нас йде оповіщення, оновлення облікових даних. А вже після звірки даних персонально викликають у військкомат чи навчальний центр тих фахівців, які необхідні", — пояснює військовий.

"Є військовий стан та проведення заходів щодо оповіщення та уточнення облікових даних", — додало джерело видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в яких місцях в Україні найчастіше вручають повістки.

Також ми повідомляли про те, що потрібно знати про повістки — їхні види, а також хто, де і як повинен вручати.