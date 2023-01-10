Мобілізація 2023: чи треба ходити у військкомат при зміні місця проживання

Якщо не скористатися "Дією", доведеться особисто навідатися у військкомат

В Україні запроваджено нові правила військового обліку під час воєнного стану. У числі новацій — передавання даних про військовозобов'язаних до військкомату через додаток "Дія".

Про це сказано у постанові Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року. Таким чином, є можливість не ходити особисто у військкомат.

Передавати інформацію про себе у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтСП) можуть всі військовозобов'язані чоловіки (громадяни України віком від 18 до 60 років), наприклад, під час зміни місця проживання.

Коли відомості про призовника, військовозобов’язаного або резервіста не включено до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вони можуть за власним бажанням подати відомості для включення себе в цей Реєстр під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія") за умови запровадження інформаційної взаємодії.

Механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом "Дія" та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів встановлюються Міноборони, йдеться в абз. 5 п.16. Правил.

В іншому разі призовники, військовозобов’язані та резервісти при міни адреси місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про них відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку. сказано в абз. 1 п.23. Правил.

А призовники, військовозобов’язані та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в Єдиному держреєстрі, особисто у семиденний строк з дня внесення змін до персональних даних прибувають із паспортом і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) ТЦКтСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, який організовує та веде військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, для взяття їх на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних, пояснює абз. 2 п.23. Правил.

Нагадаємо, у Мінцифри заявили, що призову в армію через "Дію" не буде через потребу допрацювання певних моментів.