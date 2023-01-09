Призов в армію через "Дію": в Мінцифри пояснили проблему

У "Дії" має з'явитися новий сервіс — електронний військовий квиток

Новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів не передбачає, що повістки їм відправлятимуть через мобільний додаток Міністерства цифрової трансформації "Дія".

Про це в коментарі виданню The Village Україна пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки немає таких завдань", – наголосив чиновник.

Постанова Кабміну передбачає, що у "Дії" має з'явитися новий сервіс — електронний військовий квиток — однак подробиці впровадження і роботи сервісу не розголошують, оскільки багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони, кажуть у Мінцифри.

"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень", – додає Мстислав Банік.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову №1487, згідно з якою було затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників. Відтепер диппредставництва за кордоном також вестимуть військовий облік українців. Крім того, вони повинні сприяти поверненню військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного часу.