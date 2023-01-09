Повестки через "Дію": в Минцифре объяснили проблему

В "Дії" должен появиться новый сервис — электронный военный билет

Новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов не предполагает, что повестки им будут отправлять через мобильное приложение Министерства цифровой трансформации "Дія".

Об этом в комментарии The Village Украина объяснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступления повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", — подчеркнул чиновник.

Постановление Кабмина предусматривает, что в "Дії" должен появиться новый сервис – электронный военный билет – однако подробности введения и работы сервиса не разглашают, поскольку многие моменты нужно доработать с Министерством обороны, говорят в Минцифре.

"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавляет Мстислав Баник.

Напомним, Кабмин принял постановление №1487, согласно которому был утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников. Теперь диппредставительства за границей тоже будут вести военный учет украинцев. Кроме того, они должны способствовать возвращению военнообязанных во время мобилизации и военного времени.