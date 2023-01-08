Мобілізація в Україні: що нового чекає на військовозобов’язаних за кордоном у 2023 році

Дипустанови повинні сприяти поверненню військовозобов’язаних

В Україні Кабміном було прийнято постанову №1487, згідно з якою було затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Які нововведення чекають на цих громадян розповідає "Телеграф".

Відтепер диппредставництва за кордоном вестиме військовий облік українців. Крім того, вони повинні сприяти поверненню військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного часу.

Дипустанови повідомляють у 7-денний термін з дня постановки на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним центрам комплектування, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем знаходження їх на військовому обліку.

Також дипустанови ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Список зберігається у закладі протягом 5 років.

Зазначимо, що експерти висловлювали свою думку щодо нововведень і чи повернуть військовозобов’язаних з-за кордону.

Прочитати більше про те, що останнім часом змінилося для військовозобов’язаних, ви можете у статті "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше ми писали, який термін реально світить за ухилення від армії.