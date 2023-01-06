Військоммат через "Дію", нові правила для жінок та біженців: що змінилося для призовників

На роботу чи навчання будуть приймати лише з військовим документом

Кабінет міністрів України 3 січня опублікував нові правила щодо порядку взяття на військовий облік. Процес трохи диджиталізували та посилили контроль за веденням обліку. Розповідаємо детальніше про нововведення.

Єдиний реєстр

Взяття на облік не означає мобілізацію чи негайне відряджання на фронт. Це перш за все оцінка можливостей та наявних людських ресурсів. Облік вестиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Його наповнюють уповноважені у районних (міських) центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), а також у відповідних управліннях та підрозділах СБУ і служби зовнішньої розвідки.

Єдиний реєстр і додаток "Дія" синхронізували, тому подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію".

Хто підлягатиме взяттю на облік

Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік підлягають:

призовники у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність (обов’язково);

спеціальність (обов’язково); за власним бажанням можуть стати на облік жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Коли військовозобов’язаний досягає граничного віку для перебування на обліку (60 років), потрібно прийти у центр комплектування у 7-денний термін та знятися з обліку.

Переїзд, прийом на роботу і вступ до ВНЗ

Якщо людина переїхала, вона має в 7-денний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або одразу через "Дію".

Можна також звернутися безпосередньо до центрів комплектування.

Прийматимуть на роботу або навчання військовозобов'язаного виключно після пред'явлення документа.

Військово-обліковими документами вважаються:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток;

відображення в електронній формі інформації, що міститься у вищезазначених документах.

Жінки-медики та фармацевти, які досі не були на військовому обліку, можуть влаштовуватися на роботу без обов’язкового взяття на військовий облік до 2026 року.

Освітні заклади, які готують жінок-медиків чи фармацевтів, за два місяці до завершення навчання подають список до центрів комплектування. Списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та внесення інформації до Єдиного державного реєстру.

Українські центри зайнятості мають надавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Механізм для переселенців

Громадяни, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нововведення для військовозобов’язаних за кордоном

Українські диппредставництва за кордоном вестимуть військовий облік серед українців і сприятимуть поверненню військовозобовʼязаних під час мобілізації та воєнного часу.

Дипустанови повідомляють у 7-денний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним центрам комплектування, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку.

Також дипустанови ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Список зберігається в установі протягом 5 років.

Раніше "Телеграф" пояснював, що треба знати військовозобов’язаним про мобілізацію не за місцем прописки.