Чи можуть мобілізувати в армію без згоди призовника: чітка відповідь юриста

Мобілізованих чоловіків, які не мають підготовки, заборонено відправляти одразу на передову

В Україні з лютого на тлі запровадження воєнного стану триває загальна мобілізація, яка не факт, що закінчиться наприкінці серпня. До лав армії у цей період можуть викликати чоловіків віком від 18 до 60 років не залежно від того, хочуть вони цього чи ні.

Як передає "24 канал", про це розповіла юрист Катерина Аніщенко. За її словами, небажання людини брати участь у бойових діях ніяк не впливає на процес мобілізації.

"У такому разі особливе значення має поняття "обов'язок" кожного громадянина зробити свій внесок у збереження територіальної цілісності держави", — зазначила вона.

Однак, за словами юриста, призовника без підготовки на передову відправити не можуть, адже це незаконно. Мобілізовані, які не проходили військову службу та не мають достатнього досвіду, спершу мають пройти підготовку. Це прописано й у статті 29 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" — під час воєнного стану тривалість навчання становить від 7 до 20 днів.

Як зазначив президент "Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні" Артем Олійник, призовники без досвіду і без проходження звичайної строкової служби на фронті будуть створювати велику проблему для командного складу, тому без підготовки у цій справі ніяк не обійтися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити у разі, якщо військовозобов’язаному відмовили у законній відстрочці від мобілізації.