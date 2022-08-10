Могут ли мобилизовать в армию без согласия призывника: четкий ответ юриста

Мобилизированных мужчин, не имеющих подготовки, запрещено отправлять сразу на передовую

В Украине с февраля на фоне введения военного положения продолжается общая мобилизация, которая вряд ли закончится в конце августа. В армию в этот период могут вызвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не зависимо от того, хотят они этого или нет.

Как передает "24 канал", об этом рассказала юрист Екатерина Анищенко. По ее словам, нежелание человека участвовать в боевых действиях никак не влияет на процесс мобилизации.

"В таком случае особое значение имеет понятие "обязанность" каждого гражданина внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства", — отметила она.

Однако, по словам юриста, призывника без подготовки на передовую отправить не могут, ведь это незаконно. Мобилизированные, не проходившие военную службу и не имеющие достаточного опыта, сначала должны пройти подготовку. Это прописано и в статье 29 закона "О воинской обязанности и военной службе" — во время военного положения продолжительность обучения составляет от 7 до 20 дней.

Как отметил президент "Международной ассоциации студентов политической науки в Украине" Артем Олейник, призывники без опыта и без прохождения обычной срочной службы на фронте будут создавать большую проблему для командного состава, поэтому без подготовки в этом деле никак не обойтись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать в случае, если военнообязанному отказали в законной отсрочке от мобилизации.