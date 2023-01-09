Виїзд за кордон: які документи потрібні чоловікам, чиї дружини служать в армії

Десятки тисяч чоловіків мають право на виїзд з України, відповідно до законодавства

Попри подовження воєнного стану та мобілізацію в Україні, а також існування заборони на виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, є категорія громадян, які мають право покидати межі держави.

Про неї у своєму офіційному Telegram-каналі повідомляє Державна прикордонна служба України. Це — чоловіки, дружини яких проходять дійсну військову службу. При цьому на утриманні подружжя мають бути діти віком до 18 років.

Щоб виїхати за кордон, чоловік має надати три документи:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб;

будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.

У Держприкордонслужбі наголошують, що кількість перетинів кордону для таких чоловіків необмежена.

Нагадаємо, існує низка винятків, які дають право виїзду з України. Вони поширюються на громадян, які мають відстрочку від призову на військову службу та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Також перетинати кордон можуть і чоловіки, які мають висновок військово-медичної комісії про непридатність до служби.