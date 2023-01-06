Виїзд за кордон із дітьми: юрист пояснив, які документи знадобляться у 2023 році

Дитина може виїхати у супроводі батьків, родичів, а також осіб, які не є його родичами

За час повномасштабної війни в Україні нашу країну залишили мільйони громадян, переважно жінки та діти. Варто зазначити, що для виїзду з дітьми віком до 16 років є деякі правила. "Телеграф" зібрав інформацію про те, що потрібне для виїзду з дитиною.

Згідно з українським законодавством, діти, які не досягли шістнадцяти років, мають право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та у їхньому супроводі або у супроводі осіб, уповноважених ними, крім випадків, передбачених законом. Про це повідомили в Українському Гельсінському союзі з прав людини.

Юрист громадської приймальні УГСПЛ у м. Кропивницький Іван Сагун пояснив, що потрібно для виїзду з дитиною молодше 16 років, хто може її супроводжувати та які документи будуть потрібні.

Хто може супроводжувати дитину під час виїзду за кордон

Діти можуть перетинати кордон у супроводі одного з батьків, родичів або інших осіб, які не є родичами дитини. Для кожного з цих випадків будуть потрібні певні документи.

Які документи потрібні для виїзду

Якщо дитина виїжджає з одним із батьків , знадобиться свідоцтво про народження (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків);

, знадобиться свідоцтво про народження (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків); Якщо дитина виїжджає з іншими родичами (бабуся, дідусь, брат, сестра, мачуха, вітчим), необхідно свідоцтво про народження та документ, що підтверджує наявність родинних зв’язків;

(бабуся, дідусь, брат, сестра, мачуха, вітчим), необхідно свідоцтво про народження та документ, що підтверджує наявність родинних зв’язків; Якщо дитина виїжджає за кордон з особами, які не є її родичами, буде потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, а також свідоцтво про народження дитини або документа, що містить відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону.

Слід врахувати, що рішення про надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловіку, який супроводжує дитину, що не досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням того, чи звільнено його від військової служби та мобілізації. При перетині кордону у чоловіка з собою мають бути відповідні документи.

Після переїзду дитини до іншої країни її супроводжуючі повинні протягом семи днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у 2023 році виїхати за кордон України водієві. Опубліковано повний список документів, які будуть потрібні чоловікові для перетину кордону.