Выезд за границу с детьми: юрист объяснил, какие документы понадобятся в 2023 году

Ребенок может выехать в сопровождении родителей, родственников, а также лиц, которые не приходятся ему родственниками

За время полномасштабной войны в Украине нашу страну покинули миллионы граждан, преимущественно женщины и дети. Стоит отметить, что для выезда с детьми младше 16 лет есть некоторые правила. "Телеграф" собрал информацию о том, что нужно для выезда с ребенком.

Согласно украинскому законодательству, дети, не достигшие шестнадцати лет, имеют право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом. Об этом сообщили в Украинском хельсинском союзе по правам человека.

Юрист общественной приемной УХСПЧ в г. Кропивницкий Иван Сагун объяснил, что нужно для выезда с ребенком младше 16 лет, кто может его сопровождать и какие документы потребуются.

Кто может сопровождать ребенка при выезде за границу

Дети могут пересекать границу в сопровождении одного из родителей, родственников или же других лиц, которые не являются родственниками ребенка. Для каждого из этих случаев потребуются определенные документы.

Какие документы нужны для выезда

Если ребенок выезжает с одним из родителей, понадобится свидетельство о рождении (без нотариально удостоверенного согласия второго родителя);

Если ребенок выезжает с другими родственниками (бабушка, дедушка, брат, сестра, мачеха, отчим), необходимо свидетельство о рождении и документ, подтверждающий наличие родственных связей;

Если ребенок выезжает за границу с лицами, не являющимися его родственниками, потребуется письменное заявление одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, а также свидетельство о рождении ребенка или документа, содержащего сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины разрешит пересечение государственной границы.

Следует учесть, решение о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины мужчине, сопровождающему ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, принимается с учетом того, освобожден ли он от военной службы и мобилизации. При пересечении границу у мужчины с собой должны быть соответствующие документы.

После переезда ребенка в другую страну его сопровождающие должны в течение семи дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для постановки их на временный консульский учет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в 2023 году выехать за границу Украины водителю. Опубликован полный список документов, которые будут необходимы мужчине для пересечения границы.