Как выехать за границу водителю в 2023 году: что изменилось и какие документы нужны

Некоторые категории украинцев пересечь госграницу не смогут

В Украине идет война, а это значит, что выезд за границу для многих категорий все еще ограничен. Однако желающих уехать в другую страну все еще достаточно много. "Телеграф" решил разобраться, что в 2023 году ждет водителей, желающих пересечь государственную границу во время действия военного положения в стране и какие документы для этого нужны.

Как пишет издание "Новый канал", украинцы, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле, в новом, 2023 году, не будут нуждаться в полисе страхования "Зеленая карта". Пока решение о пересечении госграницы без полиса обусловлено введением в Украине военного положения. На сегодняшний день соответствующие договоренности действуют в таких странах как Польша, Словакия, Венгрия и Молдова.

Документы для выезда

Водительское удостоверение, которое отвечает международным требованиям.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), в котором личная информация должна дублироваться латиницей.

Отличительный знак Украины на автомобиле (UA – размещается на транспортных средствах сзади).

Государственный номерной знак на автомобиле. Если у вас есть индивидуальный номерной знак автомобиля, помните, что он действует только на территории Украины.

Следует отметить, что во время военного положения за границу выпустят только автомобили на государственных номерных знаках. При условии, что вы выезжаете на чужом автомобиле, на руках крайне важно иметь поручение на право вождения данным транспортным средством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цель правительства создать перечень профессий, представителям которым разрешат выезжать за пределы Украины