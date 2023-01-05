Як виїхати за кордон водію у 2023 році: що змінилося та які документи потрібні

Деякі категорії українців перетнути держкордон не зможуть

В Україні триває війна, а це означає, що виїзд за кордон для багатьох категорій все ще обмежено. Однак, бажаючих виїхати до іншої країни все ще досить багато. "Телеграф" вирішив розібратися, що у 2023 році чекає на водіїв, які хочуть перетнути державний кордон під час дії воєнного стану в країні та які документи для цього потрібні.

Як пише видання "Новий канал", українці, котрі планують виїхати за кордон на власному автомобілі, у новому, 2023 році, не потребуватимуть полісів страхування "Зелена картка". Наразі рішення стосовно перетину держкордону без полісу зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану. Станом на сьогоднішній день відповідні домовленості діють у таких країнах як Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова.

Документи для виїзду

Посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), у якому особиста інформація повинна дублюватися латиницею.

Розпізнавальний знак України на автомобілі (UA – розміщується на транспортних засобах позаду).

Державний номерний знак на автомобілі. Якщо у вас індивідуальний номерний знак автомобіля, пам’ятайте, що він діє лише на території України.

Варто наголосити, що під час воєнного стану за кордон випустять лише автомобілі на державних номерних знаках. При умові, що ви виїжджаєте на чужій автівці, на руках вкрай важливо мати доручення на право водіння даним транспортним засобом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд має на меті створити перелік професій, представникам яким дозволять виїжджати за межі України