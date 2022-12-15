В Україні продовжується воєнний стан: хто підлягає мобілізації за віком

Є кілька винятків, за яких чоловіка можуть не призвати попри відповідний вік

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з чим військовозобов’язані можуть отримати повістки на військову службу. "Телеграф" докладніше розповість про те, хто підлягає мобілізації за віком.

Згідно з чинним законодавством, під призов потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років. Вони вважаються військовозобов’язаними та їх можуть мобілізувати. Є також і винятки, за яких забрати людину на службу не зможуть, навіть попри відповідний вік. Про це повідомляє УНІАН.

Звільнені від призову під час дії загальної мобілізації можуть бути чоловіки, які досягли 60 років. Якщо йдеться про найвищий офіцерський склад, тоді звільнені будуть чоловіки, які досягли 64 років. Також не можуть бути мобілізовані громадяни, яким ще не виповнилося 18 років.

Зазначається, що максимальний вік для служби у Збройних Силах України людей, які були покликані під час мобілізації, – до досягнення ними граничного віку перебування у запасі чи резерві. Водночас професійним бійцям, які визнані медкомісією придатними, за їхнім бажанням можуть продовжити максимальний вік, але не більш як на п’ять років.

Граничний вік для різних категорій військовослужбовців:

45 років — для рядових, молодших сержантів та старшин на контрактній службі, молодших офіцерів;

50 років — для військовослужбовців старших сержантів та старшин на контрактній службі; майорів (капітанів 3 ранги) та підполковників (капітанів 2 рангу);

55 років — для військових вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом; полковників (капітанів 1 рангу);

60 років – для вищого офіцерського складу. До цієї категорії належать також рядові, сержанти та старшини, молодші та старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану.

65 років — для військових вищого офіцерського складу в особливий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які категорії чоловіків не підлягають призову.