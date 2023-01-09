Выезд за границу: какие документы нужны мужчинам, чьи жены служат в армии

Десятки тысяч мужчин имеют право на выезд из Украины согласно законодательству

Несмотря на продление военного положения и мобилизацию в Украине, а также существование запрета на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, есть категория граждан, имеющих право покидать пределы государства.

О ней в своем официальном Telegram-канале сообщает Государственная пограничная служба Украины. Это мужчины, жены которых проходят действительную военную службу. При этом на содержании супругов должны быть дети младше 18 лет.

Чтобы уехать за границу, мужчина должен предоставить три документа:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы супругой.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что количество пересечений границы для таких мужчин не ограничено.

Напомним, существует ряд исключений, дающих право выезда из Украины. Они распространяются на граждан, имеющих отсрочку от призыва на военную службу и уведомление о зачислении на специальный военный учет. Также пересекать границу могут и мужчины, имеющие заключение военно-медицинской комиссии о непригодности к службе.