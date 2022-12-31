В Україні затвердили новий порядок обліку призовників та резервістів: його вестимуть за місцем роботи

Також на 3 місяці продовжено термін дії бронювання військовозобов’язаних в умовах воєнного стану

У пошуках шляхів підтримки економіки України у 2023 році Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це написав у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України Державної служби статистики України ”, — стверджує він.

Отже, облік здійснюватиметься у співпраці з Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.

Затверджений порядок "вдосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку", - вважає чиновник.

Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Крім того, на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та росією про спільне використання та охорону прикордонних водних об’єктів, яку було здійснено 19.10.1992 у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про таку "делікатну" тему, як покарання чоловіків, які не повертаються до України під час дії загальної мобілізації та військового стану.