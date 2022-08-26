Чи можуть покарати чоловіків, які не повертаються в Україну під час мобілізації: відповідь юриста

Деяких українських чоловіків повномасштабна війна застала за кордоном

В Україні триває загальна мобілізація. Проте не всі військовозобов’язані повернулися до країни після 24 лютого. Чоловіків за кордоном цікавить питання, чи загрожує їм якась відповідальність за те, що вони не повернулися на батьківщину після початку повномасштабного вторгнення рф.

"Телеграф" роз’яснює, що загрожує українським чоловікам, які не повернулися до країни під час дії воєнного стану. На це запитання відповів юрист Ростислав Кравець, передають "Факти".

"На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну", — заявив Ростислав.

Депутати намагалися запровадити відповідальність за те, що деякі вирішили не повертатися з-за кордону під час війни, проте це суперечить Конституції. Крім того, Кравець наголосив, що українські чоловіки за кордоном непогано поповнюють український бюджет.

"Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту", — додав юрист.

Таким чином, на сьогодні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали з країни до 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" пояснював, кого з батьків та опікунів дітей не можуть забрати до армії. Нагадаємо, в Україні хочуть почати мобілізувати чоловіків, які мають інвалідність третього ступеня.