Мобилизация 2023: нужно ли ходить в военкомат при смене места жительства

Если не воспользоваться "Дією", придется лично наведаться в военкомат

В Украине введены новые правила военного учета во время военного положения. В числе новаций — передача данных о военнообязанных в военкомат через приложение "Дія".

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года. Таким образом, есть возможность не ходить лично в военкомат.

Передавать информацию о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП) могут все военнообязанные мужчины (граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет), например, при смене места жительства.

Если сведения о призывнике, военнообязанном или резервисте не включены в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов, они могут по собственному желанию подать сведения для включения себя в этот Реестр при формировании декларации о месте жительства с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал "Дія") при условии введения информационного взаимодействия.

Механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом "Дія" и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов устанавливаются Минобороны, говорится в абз. 5 п.16. Правил.

В противном случае призывники, военнообязанные и резервисты при смене адреса местожительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок уведомить о них соответствующие органы, где они состоят на военном учете, сказано в абз. 1 п.23. Правил.

А призывники, военнообязанные и резервисты, не актуализировавшие информацию о себе в Едином госреестре, лично в семидневный срок со дня внесения изменений в персональные данные прибывают с паспортом и военно-учетными документами в соответствующий районный (городской) ТЦКтСП, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки, организующей и ведущей военный учет на территории административно-территориальной единицы, для взятия их на военный учет, снятия с военного учета или внесения изменений в их учетные данные, поясняет абз. 2 п.23. Правил.

Напомним, в Минцифре заявили, что призыва в армию из-за "Действия" не будет из-за необходимости доработки определенных моментов.