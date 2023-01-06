Мобилизация 2023: кто и где может вручать повестки в Украине

Повестки могут вручить мужчинам от 18 до 60 лет

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, а это означает, что получать повестки и далее могут мужчины призывного возраста. "Телеграф" разобрался, кто и где может выдавать повестки и какая ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации.

Вручение повесток и далее будет происходить в общественных местах и даже на блокпостах на территории нашей страны. Ранее начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщал, что такие места были выбраны, потому как визиты по домам не приносят нужного результата, передает OBOZREVATEL.

Кто и как может выдавать повестки в Украине

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК), а также командиры воинских частей.

Вручать повестку могут:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности, – своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному. В то же время нигде не указывается, что ее не могу вручить на улице, в общественных местах или, к примеру, на блокпостах.

Что должно быть указано в повестке

Уполномоченные лица должны вручать уже заполненный бланк. В днем должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения;

адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес места, куда нужно явиться военнообязанному;

уточнение, какие документы или вещи следует брать с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Мужчина получает повестку, а у представителей ТЦК остается корешок и бланк, в котором военнообязанный оставил свою подпись, как подтверждение получения повестки.

Какое наказание грозит за уклонение от мобилизации

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность.

Административная — это штраф в размере от 510 до 850 гривен (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета).

Уголовная — влечет за собой наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава).

В случае, если мужчине выдали повестку, но она оформлена неправильно и военнообязанный не явится с ней в военкомат, ответственность для него не предусмотрена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мобилизации женщин в 2023 году — кто должен стать на учет и кого могут забрать на службу.