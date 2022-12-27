Военные объяснили, почему повестки снова выдают прямо на улицах

Начальники территориальных центров выбирают для вручения повесток места, где много людей

В Украине продолжается общая мобилизация, а потому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Выдают их также и на улицах, в общественных местах, потому как вручение повесток с целью уточнения данных по домашним адресам является малоэффективным.

Прибегать к такому способу вручения повесток бы не пришлось, если бы мужчины вовремя извещали территориальные центры комплектования, к примеру, о переезде, получении образования, а также о других важных данных. Об этом сообщил начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает 24 канал.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", — отметил Горбач.

Военкоматы выбирают людные места для вручения повесток, потому как по домашним адресам люди очень редко открывают двери и этот способ является не совсем эффективным.

"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – добавил Горбач.

Он также подчеркнул, что особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок, к примеру, комендантский час. Однако это не означает, что всем повестки вручают, чтобы призвать их в ВСУ. В большинстве случаев это делается для этого, чтобы мужчина явился в ТЦК и уточнил военно-учетные данные. После этого он возвращается домой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, могут ли вручать повестки военнообязанным мужчинам сотрудники полиции.