Видача повісток в Україні: як повинні вручати і що загрожує за неявку у військкомат

Як повинні вручати повістки військовозобов’язаним

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні почалася загальна мобілізація, внаслідок якої військовозобов’язані почали масово отримувати повістки до центрів комплектації.

Як йдеться у матеріалі ТСН, повістки мають вручати особисто військовозобов’язаному представники ТЦК, водночас будь-які виклики через телефонні дзвінки чи СМС не мають юридичної сили.

Це ж стосується повісток, залишених у поштовій скриньці або вручених через родичів.

Варто зазначити, що повістка не означає відправлення до армії, найчастіше їх метою є уточнення даних про військовозобов’язаного. Тобто на умовному блокпості вони можуть отримати повістку, але не мобілізаційне розпорядження.

Також це має сенс, оскільки війна призвела до масштабного переміщення людей, включаючи й військовозобов’язаних чоловіків, які періодично забувають, що при переїзді вони повинні стати на військовий облік за новим місцем проживання, навіть якщо вони мають намір там залишатися лише тимчасово.

У разі неявки на порядку денному про уточнення даних військовозобов’язаному загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень, а ось кримінальна відповідальність можлива лише при ігноруванні повістки на відправлення. Тоді це може трактуватися як ухилення від мобілізації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є дев’ять категорій громадян, яких не можуть мобілізувати на військову службу.