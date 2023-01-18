Могут ли повестку заполнять на месте: юрист дала украинцам ответ

В заполнении повестки на месте есть один нюанс

В Украине мужчины продолжают получать повестки не только по месту жительства, но и в общественных местах, поскольку такой способ вручения считается более эффективным. "Телеграф" разобрался, как должен происходить этот процесс, кто может выдавать повестки и могут ли бланк заполнять непосредственно перед вручением.

Председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщает, что в повестке обязательно должна быть мокрая печать и подпись руководителя центра комплектования и социальной поддержки, сообщает ТСН. В бланке должна быть указана дача, адрес военкомата, а также время, в которое военнообязанный должен туда явиться.

Кто может вручать повестки

органы местного самоуправления;

руководители организаций, предприятий и учреждений, в том числе и учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Могут ли повестки заполнять на месте

Юрист Виктория Тютюнникова отмечает, что заполнение бланка повестки непосредственно перед вручением ее военнообязанному является вполне законным. Однако есть один нюанс — это должно делаться в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка или же если он делает это лично.

Мужчина получает повестку, а у представителя ТЦК остается корешок и бланк с подписью военнообязанного, подтверждающий, что ему она была вручена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Владимир Адонин рассказал, какое наказание мужчины в Украине могут получить за уклонение от армии.

Добавим, что повестка не значит отправку в армию, зачастую их целью является уточнение данных о военнообязанном. То есть на условном блокпосте они могут получить повестку, но не мобилизационное предписание.