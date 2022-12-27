Військові пояснили, чому повістки знову видають прямо на вулицях

Начальники територіальних центрів обирають для вручення повісток місця, де багато людей

В Україні триває загальна мобілізація, а тому чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Видають їх також і на вулицях, у громадських місцях, тому що вручення повісток з метою уточнення даних за домашніми адресами є малоефективним.

Вдаватися до такого способу вручення повісток не довелося б, якби чоловіки вчасно сповіщали територіальні центри комплектування, наприклад, про переїзд, здобуття освіти, а також про інші важливі дані. Про це повідомив начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє 24 канал.

"Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані до територіальних центрів, ніхто не ловив би їх на вулицях", — зазначив Горбач.

Військкомати обирають людні місця для вручення повісток, бо за домашніми адресами люди дуже рідко відчиняють двері та цей спосіб є не зовсім ефективним.

"Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей", – додав Горбач.

Він також підкреслив, що особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок, наприклад, комендантська година. Однак це не означає, що усім повістки вручають, щоб призвати їх до ЗСУ. У більшості випадків це робиться для того, щоб чоловік з’явився до ТЦК та уточнив військово-облікові дані. Після цього він повертається додому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можуть вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам співробітники поліції.