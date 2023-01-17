У Києві в під'їздах з'явилися накази про мобілізацію: влада дала пояснення

Відповідні роздруковані оголошення з’явилися у під’їздах деяких житлових будинків

В Україні продовжується дія воєнного стану, а заразом і загальної мобілізації, тож на службу до армії продовжують закликати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. На тлі мобілізаційних заходів у деяких районах Києва почали з'являтися надруковані оголошення із наказом прибути до районного військкомату військовозобов'язаних. У київській міській військовій адміністрації вже дали пояснення.

Відповідна інформація і безпосередньо сам документ, який спровокував появу великої кількості запитань від жителів столиці, останніми днями шириться у київських пабліках. Мова йде про те, що у Голосіївському районі міста Києва, а саме у під'їздах деяких житлових будинків, невідомі розвісили надрукований закон про загальну мобілізацію в Україні, а також наказ для військовозобов'язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

Такі документи кияни знаходять у Голосіївському районі

Журналісти "Телеграфу" звернулися до представників КМВА із проханням прокоментувати ситуацію. У відповідь отримали пояснення, в якому зазначається, що наказ, ймовірніше за все, розвісили представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже доводити до населення важливу інформацію — це і є робота ТЦКСП.

"Районні в місті Києві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на виконання Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті", — пояснили у КМДА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть українські чоловіки повторно отримати повістку — чітке пояснення адвоката.

Також нагадаємо, хто має право вручати повістки військовозобов'язаним українцям.