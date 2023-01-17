У Києві в під'їздах з'явилися накази про мобілізацію: влада дала пояснення

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Автор
Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року Новина оновлена 17 січня 2023, 15:19
Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Фото Колаж

Відповідні роздруковані оголошення з’явилися у під’їздах деяких житлових будинків

В Україні продовжується дія воєнного стану, а заразом і загальної мобілізації, тож на службу до армії продовжують закликати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. На тлі мобілізаційних заходів у деяких районах Києва почали з'являтися надруковані оголошення із наказом прибути до районного військкомату військовозобов'язаних. У київській міській військовій адміністрації вже дали пояснення.

Відповідна інформація і безпосередньо сам документ, який спровокував появу великої кількості запитань від жителів столиці, останніми днями шириться у київських пабліках. Мова йде про те, що у Голосіївському районі міста Києва, а саме у під'їздах деяких житлових будинків, невідомі розвісили надрукований закон про загальну мобілізацію в Україні, а також наказ для військовозобов'язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

У Києві з’явилися оголошення із закликом прибути до військкомату
Такі документи кияни знаходять у Голосіївському районі

Журналісти "Телеграфу" звернулися до представників КМВА із проханням прокоментувати ситуацію. У відповідь отримали пояснення, в якому зазначається, що наказ, ймовірніше за все, розвісили представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже доводити до населення важливу інформацію — це і є робота ТЦКСП.

"Районні в місті Києві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на виконання Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті", — пояснили у КМДА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть українські чоловіки повторно отримати повістку — чітке пояснення адвоката.

Також нагадаємо, хто має право вручати повістки військовозобов'язаним українцям.

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#Україна #Мобілізація #Воєнний стан #Повістка до військкомату