В Киеве в подъездах появились приказы о мобилизации: власть дала объяснение

Распечатанные объявления появились в подъездах некоторых жилых многоэтажек

В Украине продолжается действие военного положения, а заодно и общей мобилизации, поэтому на службу в армию продолжают призывать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На фоне мобилизационных мероприятий в некоторых районах Киева начали появляться опубликованные объявления с приказом для военнообязанных прибыть в районный военкомат. В киевской городской военной администрации объяснили, что происходит.

Соответствующая информация и сам документ, спровоцировавший появление большого количества вопросов от жителей столицы, в последние дни распространяется в киевских пабликах. Речь идет о том, что в Голосеевском районе города Киева, а именно в подъездах некоторых жилых домов, неизвестные развесили опубликованный закон об общей мобилизации в Украине, а также приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

Такие документы киевляне находят в Голосеевском районе

Журналисты "Телеграфа" обратились к представителям КГВА с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ получили объяснение, в котором говорится, что приказ, вероятнее всего, развесили представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ведь доводить до населения важную информацию — это работа ТЦКСП.

"Районные в городе Киеве Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, во исполнение Указов Президента Украины "О введении военного положения в Украине", об "Общей мобилизации", Законов Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях. Это обычная работа ТЦКСП. Не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте", — пояснили в КГВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли украинские мужчины повторно получить повестку — четкое объяснение адвоката.

Также напомним, кто имеет право вручать повестки военнообязанным украинцам.