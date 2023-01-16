"Бандеро-язичництво": росіян лякають новим божевільним фейком про українців

Росіяни вигадали релігію в Україні

У росії продовжують створювати шалені фейки про Україну. Тепер, згідно з заявами російських пропагандистів, у нашій країні стрімко розвивається нова релігія "сатанинського характеру", яку там назвали "бандеро-язичництвом". "Казкарі" сподіваються на свою окупаційну армію, на яку вони покладають великі надії у зупинці цього "неподобства".

Нову порцію добірного марення видали пропагандисти з "Комсомольської правди", а свій матеріал вони підготували з професором Московського державного лінгвістичного університету силантьєвим романом, який виступив у ролі "експерта". З жахом для себе російські писаки усвідомили, що жодного православ’я в Україні скоро може не бути.

"Все витіснить абсолютно нова релігія. Як вона називатиметься — вчені поки не визначилися", — але визначилися автори статті назвавши її "бандеро-язичництвом".

"Там в основі неоязичництво. Причому цілком сатанинського характеру. Отже, якщо у них, не дай боже, все вийде і вони там років 10-20 ще протягнуть, то у них буде езотеричний нацизм. Християнство витісняють з еліт", — додав "експерт". ".

силантьєв у своєму потоці фантазій заявив, що українська влада не бачить християнство як таке як ідеологію чи основу для української ідеології, а натомість у нашій країні, за його словами, розвивається вищезгадана релігія.

силантьєв каже, що вона спрямована "проти москалів, яких треба знищити, бо без цього жити нормально буде не можна. Це культ сили, культ воїнів — його вони у вікінгів намагаються запозичувати".

Пропагандисти разом із експертом висловили сподівання, що припинити розвиток "бандеро-язичництва" зможе російська армія.

"Наше завдання — все-таки це неподобство припинити. І швидше", — силантьєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як кремль намагається дискредитувати українську армію.