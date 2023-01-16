"Бандеро-язычество": россиян пугают новым безумным фейком об украинцах

Россияне выдумали религию в Украине

В россии продолжают создавать безумные фейки о Украине. Теперь, согласно заявлениям российских пропагандистов, в нашей стране стремительно развивается новая религия "сатанинского характера", которую там окрестили "бандеро-язычеством". "Сказочники" надеются на свою оккупационную армию, на которую они возлагают большие надежды в остановке этого "безобразия".

Новую порцию отборного бреда выдали пропагандисты из "Комсомольской правды", а свой материал они подготовили с профессором Московского государственного лингвистического университета романом силантьевым, который выступил в роли "эксперта". С ужасом для себя российские писаки осознали, что "никакого православия в Украине скоро может не быть".

"Все вытеснит абсолютно новая религия. Как она будет называться — ученые пока не определились", — но определились авторы статьи назвав её "бандеро-язычеством".

"Там в основе неоязычество. Причем вполне сатанинского характера. Так что если у них, не дай бог, все получится и они там лет 10-20 еще протянут, то у них будет эзотерический нацизм. Христианство вытесняют из элит", — добавил "эксперт".

силантьев в своем потоке фантазий заявил, что украинские власти не видят христианство как таковое в качестве идеологии или основы для украинской идеологии, а вместо этого в нашей стране, по его словам, развивается вышеуказанная религия.

силантьев говорит, что она направлена "против москалей, которых надо уничтожить, потому что без этого жить нормально будет нельзя. Это культ силы, культ воинов — его они у викингов пытаются заимствовать".

Пропагандисты вместе с экспертом выразили надежду, что прекратить развитие "бандеро-язычества" сможет российская армия.

"Наша задача — все-таки это безобразие прекратить. И побыстрее", — силантьев.

Напомним, ранее мы писали о том, как кремль пытается дискредитировать украинскую армию.