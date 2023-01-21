В Україні уточнять дані про військовозобов’язаних: деталі

Звірка має актуалізувати інформацію про військовозобов’язаних та прискорити процес мобілізації

В Україні прискорять та автоматизують збір даних про військовозобов’язаних, призовників та резервістів, оскільки війна призвела до великої внутрішньої та зовнішньої міграції громадян.

Як йдеться у матеріалі ТСН, постанова Кабміну №1493 від 30 грудня 2022 року в Україні передбачає проведення звірки актуальних даних про фізичних осіб.

Зазначається, що уряд хоче уточнити дані про місце проживання переселенців, їхнє працевлаштування, сімейний стан та виконання податкових зобов’язань.

Для цього дані звірять відразу в шести реєстрах, а саме:

Єдиного державного демографічного реєстру.

Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.

Державний реєстр актів громадського стану громадян.

Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування.

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Така звірка допоможе перевірити правомірність призначення соцвиплат, а також покращити призов військовозобов’язаних у рамках мобілізації. Сам процес буде проходити в автоматичному режимі, а при виявленні розбіжностей будуть використовуватися нові дані.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 3 січня опублікував нові правила щодо порядку постановки на військовий облік. Процес трохи диджиталізували та посилили контроль за веденням обліку