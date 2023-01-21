В Украине уточнят данные о военнообязанных: детали

Сверка должна актуализировать информацию о военнообязанных и ускорить процесс мобилизации

В Украине ускорят и автоматизируют сбор данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, поскольку война привела к обширной внутренней и внешней миграции граждан.

Как говорится в материале ТСН, постановление Кабмина №1493 от 30 декабря 2022 года в Украине предусматривает проведение сверки актуальных данных о физических лицах.

Отмечается, что правительство хочет уточнить данные о месте проживания переселенцев, их трудоустройство, семейное положение и выполнение налоговых обязательств.

Для этого данные сверят сразу в шести реестрах, а именно:

Единого государственного демографического реестра.

Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков.

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.

Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

Такая сверка поможет проверить правомерность назначения соцвыплат, а также улучшить призыв военнообязанных в рамках мобилизации. Сам процесс будет проходить в автоматическом режиме, а при обнаружении расхождений будет использоваться наиболее новые данные.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 3 января опубликовал новые правила о порядке постановки на военный учет. Процесс немного диджитализировали и усилили контроль за ведением учета