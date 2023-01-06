Военкомат в "Дії", новые правила для женщин и беженцев: что изменилось для украинских военнообязанных

На работу или обучение будут принимать только с военным документом

Кабинет министров Украины 3 января опубликовал новые правила о порядке постановки на военный учет. Процесс немного диджитализировали и усилили контроль за ведением учета. Рассказываем подробнее о нововведениях.

Единый реестр

Постановка на учет не означает мобилизацию или немедленную отправку на фронт. Это, прежде всего, оценка возможностей и имеющихся человеческих ресурсов. Учет будет вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Его наполняют уполномоченные в районных (городских) центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и службы внешней разведки.

Единый реестр и приложение "Дія" синхронизировали, поэтому подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дію".

Кто будет подлежать принятию на учет

Постановки на персонально-первичный и персональный военный учет подлежат:

призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность (обязательно);

специальность (обязательно); по собственному желанию могут стать на учет женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Когда военнообязанный достигает предельного возраста для нахождения на учете (60 лет), нужно прийти в центр комплектования в 7-дневный срок и сняться с учета.

Переезд, прием на работу и поступление в вуз

Если человек переехал, он должен в 7-дневный срок уведомить об этом через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или сразу через "Дію".

Можно также обратиться в центры комплектования.

Принимать на работу или обучение военнообязанного исключительно после предъявления документа.

Военно-учетными документами считаются:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет;

отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеперечисленных документах.

Женщины-медики и фармацевты, которые не были на военном учете, могут устраиваться на работу без обязательного принятия на военный учет до 2026 года.

Образовательные учреждения, которые готовят женщин-медиков или фармацевтов, за два месяца до окончания учебы подают список в центры комплектования. Списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного и внесения информации в Единый государственный реестр.

Украинские центры занятости должны предоставлять информацию о безработных военнообязанных.

Механизм для переселенцев

Граждане, прибывшие с временно оккупированных территорий Украины, на персонально-первичный и персональный военный учет становятся после принятия таких лиц на учет внутренне перемещенных лиц и военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Нововведения для военнообязанных за границей

Украинские диппредставительства за границей будут вести военный учет украинцев и способствовать возвращению военнообязанных во время мобилизации и военного времени.

Дипучреждения сообщают в 7-дневный срок со дня постановки на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным центрам комплектования, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете.

Также дипучреждения ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Список хранится в учреждении в течение 5 лет.

Ранее "Телеграф" объяснял, что нужно знать военнообязанным о мобилизации не по месту прописки.