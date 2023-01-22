Украина формирует новые резервы для ВСУ: Зеленский сделал важное уточнение

Украинские защитники должны получить возможность отдохнуть от боев

Украинские защитники нуждаются в возможности восстановить силы, а потому военное руководство приступило к формированию резервов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном выступления перед студентами КНУ им. Тараса Шевченко.

Отвечая на вопросы относительно восполнения личного состава ВСУ, президент сообщил, что военное руководство Украины получило задачу о создании резервов, чтобы защитники смогли восстановить силы после боев.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Он должен быть нормальным", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что не может раскрывать подробности мобилизационных процессов, однако соответствующие решения были согласованы во время заседания Ставки верховного главнокомандующего. Теперь же командиры работают над реализацией этих задач на своих направлениях.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 3 января опубликовал новые правила о порядке постановки на военный учет. Процесс немного диджитализировали и усилили контроль за ведением учета.