Лед тронулся? НАТО начало дебаты о передаче Украине истребителей - Politico

Если Киев попросит в Нидерландах рассмотрят вопрос поставок F-16

После решения о передаче Украине танков Leopard 2 в НАТО уже начали вести дискуссии вокруг вопроса о поставках Киеву западных истребителей. При этом некоторые партнеры по-прежнему считают, что это может представлять угрозу эскалации.

Издание Politico, ссылаясь на на военных чиновников и дипломатов, сообщает, что в Альянсе начали обсуждать истребители. При этом опасения эскалации остаются высокими

"Вашингтон заявил Киеву, что поставки самолетов в настоящее время невозможны. Там есть красная линия, но прошлым летом у нас была красная линия на HIMARS, однако их передали. Потом это были боевые танки, их также будут поставлять теперь", — передает издание слова своего источника.

Другой собеседник издания также отметил, что союзники могут обсудить вопросы передачи западных истребителей Украине через две-три недели.

Пока официально о готовности предоставить Украине истребители F-16 заявили только Нидерланды. Глава МИД страны Вопке Хекстра заявил в голландском парламенте, что кабмин рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит Киев.

Напомним, ранее мы писали о том, что полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал "Телеграфу", почему именно F-16 так важны для Украины.

Также мы сообщали о том. что экс-главнокомандующий НАТО призвал США дать Украине истребители F-16.

Добавим, что в 2020 году китайский портал Sohu проанализировал статистику воздушных боёв с участием F-16 и заявил, что в боях с самолётами советского и российского производства (являющихся основными потенциальными противниками НАТО) F-16 одержал 65 побед и не потерпел ни одного поражения. Последние победы 64-я и 65-я победы были одержаны в марте 2020 года.