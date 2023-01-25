"Сможем выполнять боевые задачи по москве": полковник запаса о самолетах F-16, которые могут дать Украине

Роман Свитан рассказал "Телеграфу", сколько ВСУ нужно бортов и как изменится ход войны после их получения

На фоне позитивных новостей о возможной передаче Украине десятков танков Leopard вопрос усиления ВСУ все равно останется открытым. Если говорить о самолетах, учитывая затяжной кейс "Леопардов", в лучшем случае передача истребителей может начаться не ранее весны. Ведь вопрос о самолетах-истребителях F-16 союзники Украины планируют рассмотреть только в феврале на девятом "Рамштайне".

"Телеграф" поинтересовался у полковника запаса ВСУ Романа Свитана, почему именно F-16 так важны для Украины после получения танков и как это сможет повлиять на дальнейший ход войны против рф.

"Думаю, наши летчики уже готовы"

— Насколько эффективными могут быть самолеты F-16 в войне против вооруженных сил россии и как они смогут изменить ход войны?

— Все будет зависеть от количества. Если оно будет до эскадрильи (от 8 до 30 единиц летательных аппаратов, — Авт.) или, допустим, если будет одна эскадрилья, то самолеты F-16 могут осуществить прикрытие с воздуха наступательных действий на одном направлении. Причем, довольно таки узком. Например, смогли бы работать в направлении Купянска. Также в таком случае могут быть наступательные моменты, связанные со Сватово, Кременной, или с началом наступления на другом направлении.

Иначе говоря, одной эскадрильи будет недостаточно для выполнения широких задач, так как на нее для начала ляжет задание уничтожения противовоздушной обороны противника ракетами типа Hurm (высокоскоростная противорадиолокационная ракета, — Авт.). А далее летным подразделениям нужно будет рассредоточиться: одно звено будет работать по ПВО, а второе — по истребителям противника, и только третье сможет поддерживать наступательные движения по земле, используя уже авиабомбы или две управляемые ракеты "воздух-земля".

Потому одной эскадрильи недостаточно. Оптимальный вариант — три эскадрильи типа F-16. Если считать, что одна эскадрилья, например, составляет 12 самолетов, тогда одна сможет работать по подавлению ПВО противника, вторая — по противодействию истребителей россиян, и только третья сможет поддерживать наступающие войска на земле с помощью авиабомб.

— В чем же тогда плюсы таких самолетов, относящихся к четвертому поколению, и почему Украина не ставит вопрос, к примеру, об истребителях-бомбардировщиках F-35 как более современных?

— Тут дело не в поколении как таковом, а в том вооружении, которое может использовать летающая платформа. У самолетов модели F-16 очень много модификаций. Некоторые из них старой модификации не используют даже половины того вооружения, которое могут применять самолеты новых модификаций.

Поэтому все будет зависеть от того вооружения, которое эта летающая платформа может нести. Если, допустим, самолет будет новейшей модификации, который может нести все виды вооружений, опять же, будет зависеть, сколько именно их нам передадут. Другими словами, сколько в итоге противорадиолокационных ракет нам дадут, сколько передадут авиабомб и противотанковых ракет. То есть в данном случае линейного ответа быть не может.

Повторюсь, эффективность на поле боя будет зависеть от количества самих самолетов, а также количества и качества того вооружения, которое будет передано. Если дадут все максимально, то с количеством в три эскадрильи F-16 мы подавим все ПВО противника, уничтожим все истребители противника, которые подойдут к линии обороны (даже только подойдут к ней) и поддержим наземные наступающие войска при атаке за счет расчистки авиабомбами пути для танков.

А дальше все будет зависеть от вооружений, а оно в свою очередь находится в зависимости от модификаций самолета. Сейчас пока очень сложно линейно ответить на этот вопрос.

Технические характеристики многофункционального истребителя F-16

— Сколько времени нужно пилоту, чтобы освоить самолет с учетом его специфики, характеристик и зарубежного происхождения?

— Дело в том, что если пилоты уже обучены не с нуля (а новичков никто же отправлять на обучение не будет), летчик, который уже летал на самолете, в принципе, уже готов к полетам. В том числе по своим генетическим параметрам он подходит к выполнению боевой задачи на истребителе (если это истребитель).

Если взять нашего летчика-истребителя, который летает на таких типах самолетов, как МиГ-29, Су-27, он без проблем в течение от трех до шести месяцев переучится на новый тип, все равно на какой.

Эта ситуация по аналогии, как с велосипедом: если ты раз научился ездить, будет кататься на всяких, на любом типе. То же самое и с истребителями. Если раз научился на нем выполнять боевые задачи, то можешь делать это на любом самолете. Главное только — переподготовка, которая и занимает от 3-6 месяцев.

Потому, думаю, наши летчики уже готовы, поскольку более полугода назад на их переподготовку были выделены 100 миллионов долларов. У наших партнеров такие деньги долго "не лежат", не пылятся на полке. Думаю, наш летный состав уже готов.

Перед принятием решения о передаче самолетов в Украине еще нужно подготовить определенные аэродромы (они должны быть оборудованы инженерно, с определенно технико-эксплуатационными частями, плюс — прикрытие с воздуха). То есть без прикрытия с воздуха, пока не развернуться те же батареи Patriot, не думаю, что нам передадут авиацию. В данном случае это взаимосвязанные вещи.

"Достать москву мы сможем"

— Одной из характеристик этого типа самолета является его максимальная дальность полета до 4 тыс. км. Учитывая это, сможет ли наша авиация наносить удары по москве для поражения военных объектов?

— Дело не в перегонной дальности самого самолета, а в так называемом боевом радиусе. Он зависит от заливки топливом. То есть, заливает ли борт съемные топливные баки, или нет. Боевой радиус — это когда самолет взлетел со своего аэродрома, вышел на боевой режим, отработал по цели и вернулся назад на свой аэродром. А есть перегоночная дальность.

— Что это такое?

— Это когда взлетаешь со своего аэродрома и летишь в одну сторону, пока не сядешь на какой-то другой. Эта дальность также зависит от заправки и наличия внешних топливных баков. Сможем ли мы достать до москвы? Сможем даже при боевом радиусе в свыше 450 км. Однозначно сможем выполнять боевые задачи и по москве в том числе, даже без дополнительных топливных баков и без дозаправки в воздухе (что увеличивает как минимум перегоночную дальность). Достать москву мы сможем.

— Сейчас много разговоров о танках Leopard, и есть мнение, что сами по себе они не смогут повлиять на ход войны. Станут ли F-16 таким фактором, который уже окончательно сломит противника и приблизит победу Украины?

— На войне все взаимосвязано. И наличие определенного оружия, и его боевое применение, зависит от возможностей поддержки этих вооружений дополнительными определенными средствами поражения.

Допустим, сами по себе танки в любом бою — это очень хорошая мишень. Эту мишень прикрывают определенные средства, сопутствующие наступательным действиям. Например — боевые машины пехоты (БМП), которые оснащены броней и доставляют личный состав. Они идут за танком, зачищая уже прорванные рубежи. Кроме всего прочего БМП еще и прикрывают танк. Поскольку в зависимости от обвеса у БМП есть наличие определенной зенитной техники, пулеметов, ПЗРК, ПТУРов. Кроме того, танк прикрывает та же авиация (Apache, Су-29 или те же F-16). Одна какая-то техническая позиция не является показателем для выполнения боевой задачи. Она обязательно с чем-то коррелируется.

Потому передача только F-16 для выполнения каких-то заданий не переломит хода войны как такового. Здесь важен комплексный подход. Потому что, допустим, F-16 может полностью уничтожить систему ПВО. В принципе, эти самолеты могут "перепахать" любой укрепрайон, могут уничтожить авиацию противника, а вот пехоту они не уничтожат никак.

Она просто расползется по посадкам, и уже тогда F-16 за пехотой гоняться не будет, хоть там и могут быть десятки-сотни тысяч человек. В одном месте пехотинцы просто же не будут собираться — и все. Для уничтожения пехоты уже надо БМП, чтобы наша пехота выполняла работу.

В комплексе — да, с участием F-16 это будет полностью переломом всего хода войны.