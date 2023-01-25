Германия объявила о передаче Leopard 2 Украине: сколько танков дадут

Германия также разрешает реэкспорт своих танков

Германия официально объявила, что передаст Украине партию своих танков Leopard. Речь идет о 14 боевых машинах.

Об этом пишет влиятельное издание Die Welt, цитирующее решение правительства Германии.

"В качестве первого шага Украине должны быть предоставлены 14 танков "Леопард" из запасов Бундесвера, заявил Шольц в среду на заседании кабинета министров в Берлине", — пишет издание.

Кроме того, в немецком правительстве заявили, что Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине. Это позволит ряду наших европейских союзников, которые уже успели изъявить желание помочь Украине танками, отправлять нам Leopard.

Также на официальном сайте немецкого правительства появилась информация о том, что тренировки украинских военных на Leopard 2 начнутся уже в ближайшее время.

"Наша цель – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2. В качестве первого шага Германия передает 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard-2. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии", – говорится в заявлении.

При этом число таких стран постоянно растет. Так, например, 25 января стало известно, что Испания намеревается передать Украине свои танки.

Помимо немецких Leopard, ВСУ получат еще несколько других моделей танков НАТО. США могут дать несколько десятков своих Abrams, а Великобритания направит в нашу страну роту Challenger 2.

Все они имеют хоть и схожие, но все же разные характеристики, поэтому "Телеграф" разобрался, какие танки НАТО лучше всего подойдут для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, чем интересны боевые танки от Швеции, которые может получить Украина.

Также мы сообщали о том, что Польша официально обратилась к Германии насчет танков для Украины.