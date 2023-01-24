Германия вот-вот решится передать Украине танки: какие еще страны готовы, а какие пока нет

Украина все ближе к получению западных танков

Для более успешных контрнаступательных действий Украине понадобится большое количество бронетехники, в частности, этому бы могли помочь современные западные танки. И за последнее время, некогда табуированный вопрос о передаче нашей стране этих машин, сдвинулся с места. Так, например США, которые ранее исключали предоставление ВСУ своих Abrams, по данным СМИ, уже вскоре могут объявить о их передаче.

"Телеграф" собрал всю последнюю информацию по поводу западных танков для Украины.

США: журналисты телеканала Sky News Arabia во время общения с ответственным лицом в Пентагоне выяснили, что Джо Байден может разрешить передать Украине 10 танков Abrams. А издание The Wall Street Journal, в свою очердь пишет, что Белый дом может объявить о передаче Украине "значительного числа" танков Abrams уже на этой неделе.

Великобритания: объявила о новом масштабном пакете военной помощи куда войдут её современные танки Challenger 2. Речь идет о роте этих боевых машин.

Польша: официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard 2. Эти 14 боевых машин, как ранее заявлял, глава государства Анджей Дуда будут переданы нашей стране в рамках международной коалиции.

Финляндия: во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент страны Саули Ниинисте заявил, что Финлядния рассматривает вопрос передачи танков Leopard Украине, но более уместно будет создать совместное подразделение вместе с Европейскими партнерами. В то же время, Финляндия может тренировать украинских военных.

"Взять один танк там, другой здесь, этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение. И мы в Европе обсуждаем возможность выстроить такое подразделение", — говорит Ниинисте.

Норвегия: парламентарии страны обсуждали на закрытом заседании комитета по иностранным делам и обороне возможность поставки танков Leopard 2 Украине. Министр обороны, который также присутствовал на заседании отказался комментировать будущие поставки.

"Я не буду комментировать будущие поставки, но, конечно, Украине нужно различное вооружение, в том числе танки, которые были запрошены".

Чехия: отказалась отправлять Украине танки Leopard, поскольку эти танки нужны ей для обеспечения собственной безопасности, пишет Reuters, со ссылкой на премьер-министра страны.

Германия: издание Sky News передает, что глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о поставках для ВСУ танков Leopard 2. При этом он отметил, что решение будет принято независимо от того, будет ли оно положительным или отрицательным. Он добавил, что правительство Германии должно учитывать "многие факторы", чтобы не принимать поспешное решение. В частности, правительство будет думать о безопасности для немецкого населения.

При этом, как пишет Bloomberg, ФРГ, вероятно, предоставит Польше разрешение на отправку танков немецкого производства Leopard в Украину уже в эту среду, 25 января.

Испания, Нидерланды и Дания: в добавок к Польше и Финляндии и еще 7 неназванных государств готовы передать Украине танки Leopard, если Германия даст согласие. Об этом пишет ABC News, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам наша страна рассчитывает на около 100 таких машин от союзников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быстрее передать Украине нужную ей боевую технику.

Также мы сообщали о том, что политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов высказал "Телеграфу" свое мнение по поводу танков Leopard в войне против россии.