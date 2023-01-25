Испания передаст Украине танки Leopard 2: такого количества еще не обещал никто

В целом на вооружении Испании сейчас стоят 374 "Леопарда"

Испания присоединится к ряду европейских союзников Украины, которые готовы отправить танки Leopard 2 украинским военным после достижения всех необходимых договоренностей. Речь идет о предоставлении ВСУ 53 танков, и это самое большое количество среди остальных стран, которые готовы ими помочь.

24 января на пленарном заседании Конгресса премьер Испании Педро Санчес по вопросу поставки Киеву танков заявил, что Мадрид намерен "сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками, и прежде всего с Европой". Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В Испании сейчас оценивают возможный вклад в программу помощи Украине от европейских союзников. На сегодняшний день на вооружении страны стоят 374 "Леопарда". 239 из них являются местной модернизацией и еще 108 — Leopard 2A4, которые Испания закупила у Германии в 1995 году.

Как пишет испанское издание El Mundo, в первую очередь будет рассматриваться "реанимация" и передача Киеву танков, которые находятся на хранении на базе в Сарагосе. Там их несколько десятков.

"Летом эти машины прошли тщательный осмотр, и около 20 из них были в хорошем состоянии, в то время как, согласно военным источникам, такое же количество нуждалось в ремонте. Даже те, которые были не в состоянии открыть огонь, можно было использовать как эвакуационные машины, благо корпуса хорошо сохранились", – говорится в материале.

Журналисты добавили, что в целом из 108 танков в Сарагосе пригодными являются 53.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны Швеции не исключают поставку Украине местной версии "Леопардов". У этих танков есть также и свои особенности.