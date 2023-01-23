Танки Leopard 2 для Украины: необходимы ли они для капитуляции путина

Кирилл Сазонов оценил "Телеграфу" тяжелые переговоры с ФРГ по поставкам Украине бронетехники

Немецкие танки Leopard 2 в случае передачи их Украине как-то кардинально на ход войны против россии не повлияют. В то же время усиление ВСУ другой бронетехникой постепенно увеличивает потенциал Сил обороны для наступательных операций, которые могут начаться уже весной этого года.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов.

Напомним, ранее Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить ей передать танки Leopard 2 украинской стороне. До этого в ФРГ допускали, что смогут дать такое разрешение, чтобы страны-партнеры Берлина делились с Украиной "Леопардами", если немцев об этом попросят.

"Ту бронетехнику, которую нам перед и во время встречи на "Рамштайне" передали (без танков), хватит, чтобы сформировать порядка трех механизированных бригад. А три механизированных бригады — это вообще-то мощный кулак. Это такая ударная группировка, которая способно многое решить на поле боя", — говорит Сазонов.

Но, как добавил эксперт, для формирования этих бригад Украине еще понадобится определенное время, поскольку эту бронетехнику нужно доставить в Украину, укомплектовать экипажами, перебросить на какие-то определенные позиции и т.д. Поэтому новые украинские ударные группировки еще продолжат формироваться, и о большом контрнаступлении Украины пока речь не может идти.

"Будет же еще что-то приходить для нашего усиления. В то же время от того, что нам предоставят танки Leopard, условно говоря, завтра или послезавтра путин не сдастся. Подготовить наше контрнаступление за 2-3 недели — нереально", — отмечает Сазонов.

Потому политолог убежден, что сами по себе танки Leopard на вооружении ВСУ особо на ход военных действий против рф не будут влиять и не смогут принести долгожданный перелом в войне.

Напомним, на прошлой неделе членам НАТО на встрече "Рамштайн" не удалось достичь единого решения по поставкам танков Украине. Некоторые страны выступили против, и их аргументы якобы сочли весомыми.

Некоторые страны выдвинули свои аргументы за предоставление Украине танков. Но представители других стран выступили против передачи. Но, по словам главы Миноброны Германии, их страна якобы не будет "стоять на пути партнеров", если те все же решат передать оружие Украине.